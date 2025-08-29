Выставка предприятий и организаций пройдет в Балашихе в День города

В день празднования 195-летия Балашихи 6 сентября с 11:00 до 17:00 на площади у Ледового дворца состоится выставка предприятий и организаций городского округа. Гости мероприятия смогут познакомиться с деятельностью ведущих предприятий Балашихи, узнать о выпускаемой продукции, доступных вакансиях и условиях труда.

Особое внимание будет уделено возможностям прохождения практики для студентов и учащихся. Среди участников выставки — Балашихинский колледж «Энергия». В одном из павильонов колледж представит современные образовательные программы, расскажет о направлениях подготовки специалистов и перспективах трудоустройства выпускников.

Выставка станет одной из ключевых площадок празднования Дня города. Жители смогут узнать больше о развитии предприятий, карьерных перспективах и возможностях профессионального образования в Балашихе.