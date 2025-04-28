Выставка православных святынь открылась в Серпухове

Серпуховский историко-художественный музей открыл свои двери для ценителей искусства и истории, представив экспозицию «Православные древности Серпуховского края». На выставке можно увидеть редкие образцы церковного искусства, собранные из местных храмов и монастырей, охватывающие период с XV по XIX век.

Главный хранитель фондов музея Татьяна Быкова провела экскурсию для первых посетителей, рассказав об истории и значении представленных предметов.

«Икона — это не просто произведение искусства, это настоящее сокровище русской духовной культуры. Мы отобрали 50 самых ценных экспонатов из нашей коллекции, насчитывающей более тысячи икон. Особую ценность представляют старообрядческие иконы, ранее принадлежавшие Анне Васильевне Мараевой», — отметила Татьяна Быкова.

Одной из жемчужин экспозиции является икона Святого Николая XVI века, повествующая о его житии.

Помимо икон, на выставке представлены и другие ценные предметы церковного обихода: литые кресты, резьба по перламутру, старинные оклады и скульптуры, отражающие различные этапы развития православной традиции. По словам организаторов, экспозиция позволяет проследить эволюцию не только православных традиций, но и истории русской живописи, демонстрируя разнообразие стилей и техник, характерных для разных периодов.

Выставка будет открыта для посетителей до 17 мая 2026 года.