Выставка портретов героев Великой Отечественной войны открылась в Можайске

В Можайской библиотеке открылась выставка портретов «Их имена останутся в веках» в рамках проекта «Лица Победы». С инициативой выступила молодежь четыре года назад. За это время собрали более 800 изображений военнослужащих разных лет — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции.
На витрине Можайской библиотеки представлены лица героев, чьи судьбы переплелись с историей Можайской земли. Дань памяти погибшим воинам отдали глава Денис Мордвинцев, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, депутаты и местные жители.
С инициативой о создании проекта выступила местная молодежь. К идее присоединились жители округа, которые приносили портреты фронтовиков.
Экспозиция «Их имена останутся в веках» впервые открылась в 2024 году. Ее посвятили героям-современникам — участникам специальной военной операции. Их также включили в общую экспозицию. Ознакомиться с именами и почтить память солдат может любой желающий в Можайской библиотеке.
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