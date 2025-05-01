Выставка портретов героев Великой Отечественной войны открылась в Можайске

В Можайской библиотеке открылась выставка портретов «Их имена останутся в веках» в рамках проекта «Лица Победы». С инициативой выступила молодежь четыре года назад. За это время собрали более 800 изображений военнослужащих разных лет — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции.

На витрине Можайской библиотеки представлены лица героев, чьи судьбы переплелись с историей Можайской земли. Дань памяти погибшим воинам отдали глава Денис Мордвинцев, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, депутаты и местные жители.

С инициативой о создании проекта выступила местная молодежь. К идее присоединились жители округа, которые приносили портреты фронтовиков.

Экспозиция «Их имена останутся в веках» впервые открылась в 2024 году. Ее посвятили героям-современникам — участникам специальной военной операции. Их также включили в общую экспозицию. Ознакомиться с именами и почтить память солдат может любой желающий в Можайской библиотеке.