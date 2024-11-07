В Красногорском филиале Музея Победы открылась уникальная экспозиция, посвященная советским и российским разведчикам, чей профессиональный праздник отмечается под девизом «Выше только звезды». Выставка рассказывает о людях, чьи имена часто остаются засекреченными на долгие годы, но чьи подвиги навсегда вписаны в историю.

Открытие выставки собрало представителей ветеранских сообществ, школьников, историков и тех, кто борется против современных проявлений националистической идеологии. С приветственным словом выступила Лиана Килинц из Германии, руководитель фонда «Мост мира — помощь жертвам войны», который провел более 450 гуманитарных миссий на Донбассе. Она выразила уверенность в том, что совместными усилиями российские и немецкие антифашисты смогут победить современные проявления фашизма.

Директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова отметила, что выставка посвящена блестящим советским разведчикам, которые в годы войны демонстрировали беспримерное мужество и показывали восхитительные результаты.

Кураторы музея представили биографии легендарных разведчиков-антифашистов и истории успешных операций, которые они провели. Выставка включает более 100 раритетов, включая исторические фотографии, документы и личные вещи героев советской разведки. Посетители смогут познакомиться с экспозицией до 5 декабря включительно.

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