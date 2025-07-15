Выставка под открытым небом к 500-летию местного кремля открылась в Коломне

Юбилей в этом году отмечают с начала строительства каменно-кирпичных стен Коломенского кремля. В честь этой даты в округе открыли необычную выставку.

Экспозицию «Твердыня земли русской» презентовали в сквере имени Ленина в Коломне. Здесь можно увидеть старинные и современные фотографии, рисунки, гравюры, репродукции картин известных художников и литографии. Все экспонаты связаны с историей местного кремля.

На стендах представлены описания трагических событий и битв. Жители узнают, как жили первые коломенцы, как противостояли хану Батыю, почему сгорел деревянный кремль и как строили каменно-кирпичные стены новой крепости. Она частично сохранилась до наших дней.

Выставка будет работать до сентября. Вход свободный без возрастных ограничений. Ранее здесь представляли другие планшетные выставки — «Герои и подвиги», «Герои с вечно русским сердцем», «Святые образа русского подвига».