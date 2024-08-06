Выставка по мотивам русских летних праздников открылась в Подольске

Посвященная традиционным русским летним праздникам экспозиция «Праздничный перезвон» открылась в выставочном зале филиала музея «Подолье». Жители городского округа Подольск могут увидеть царские самовары и другие предметы старины, а также работы учеников детской изостудии.

В Подольске открылась выставка «Праздничный перезвон». Экспозиция расположена в зале филиала музея «Подолье». Экспонаты выполнены по мотивам традиционных русских летних праздников.

Свои работы представили участники «Московской городской творческой студии» и изостудии «Арт-Детство». Ребятам от 6 до 17 лет. Ко Дню самовара выставили и экспонаты из семейной коллекции Екатерины и Алексея Ульяновых: царские дровяные самовары XIX — начала XX веков и предметы старины.

На выставке представили около 20 работ преподавателя изостудии, автора художественно-просветительского проекта «Дом с самоваром. Живопись и коллекция», члена Творческого Союза художников России Екатерины Ульяновой. Экспозиция приурочена к 20-летию изостудии «Арт-Детство». Это коллектив увлеченных изобразительным искусством педагога, детей и их родителей.

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