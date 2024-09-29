Выставка по книге Льва Толстого «Хозяин и работник» открылась в Дмитрове

Выставка по книге Льва Толстого «Хозяин и работник» открылась в усадьбе Никольское-Обольяниново в Дмитровском округе. Она посвящена истории создания рассказа.

Выставка «„Драгоценная рукопись“: „Хозяин и работник“ и Никольское-Обольяниново» — уже третий проект в серии, которую реализует музей совместно с обществом сохранения усадьбы.

Лев Николаевич Толстой впервые упоминает о рассказе в дневнике 6 сентября 1894 года, 1 января 1895 года Толстой с дочерью Татьяной Львовной уезжает в имение Олсуфьевых — Никольское. Именно здесь он работал над рассказом «Хозяин и работник» и завершил его, а 23 декабря 1895 года переписанную рукопись увезла в Петербург с письмом Льва Николаевича еще одна гостья Никольского — Мария Мейендорф.

Изначально усадьба называлась «Горушки». Ее основал капитан-преображенец П. М. Власов в 1760-х годах. В 1802 году имение купил отставной временщик П. Х. Обольянинов, который построил большую часть комплекса. Здесь часто бывали представители дворянства, поэты П. А. Вяземский и Василий Пушкин — дядя Александра Сергеевича. Село переименовали в Обольяново.

Имение унаследовал племянник генерала — подполковник М. М. Обольянинов. Он перед усадьбу дочери Анне, которая вышла замуж за графа Адама Олсуфьева. До революции здесь жили их потомки. В Никольском у Олсуфьевых гостили Дмитрий Иванович Менделеев и Лев Николаевич Толстой, который работал здесь над повестью «Смерть Ивана Ильича», рассказом «Хозяин и работник» и романом «Воскресение».

Последний Олсуфьев Михаил Адамович — бывший камер-юнкер двора, член Госсовета, дмитровский мировой уездный судья и председатель уездной управы умер в 1918 году.

В советское время село Обольяниново переименовали в честь уроженца С. П. Подъячева, а в 1994 году постройки усадьбы приобрел Благотворительный фонд Кирсана Илюмжинова. Здесь планировали провести реконструкцию и обустроить санаторно-туристический комплекс, однако планы не сбылись. На данный момент комплекс заброшен и требует срочной реставрации — парк превратился в руины.

«Посетители выставки смогли узнать о том, какую роль в работе над рассказом сыграли обитатели имения, и о глубоком замысле произведения. На экспозиции представлены воспроизведения рукописей рассказа, фотографий и иллюстраций к рассказу работы Павла Ковалевского из фондов Государственного музея Льва Николаевича Толстого», — рассказала гость выставки Зинаида Злотникова.

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