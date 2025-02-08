Выставка пейзажей Подмосковья открылась в комплексе «Артишок» в Химках

Художественная экспозиция «Арт-География России» разместилась в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Посетителям представили картины, показывающие колорит и самобытность Московской области.

Организовала выставку региональная общественная организация «Евразийский художественный Союз».

В работах авторы отразили атмосферу подмосковных пейзажей, традиций и обычаев и культурное разнообразие региона. Здесь можно увидеть знаковые места Московской области, достопримечательности, разные времена года в Подмосковье, а также изображения местных зданий и памятников.

Посетить экспозицию можно со среды по воскресенье. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Также в Химках сейчас открыта персональная выставка картин местного художника под названием «Времена года». Открытие состоялось в клубе «Активное долголетие».