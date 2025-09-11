Выставка пейзажей открылась в Пушкино

В Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева состоялось открытие художественной выставки под названием «Живописный город», приуроченной к 100-летию города Пушкино. Экспозиция организована Пушкинским отделением Союза художников Подмосковья.

В экспозиции представлено 48 работ, созданных 13 авторами. Художники запечатлели на холстах разнообразие пейзажей Пушкино: от тихих уголков природы до оживленных городских улиц, от исторических зданий до современных архитектурных сооружений.

«Художественный образ города — это не просто набор зданий и улиц, элементов архитектуры, а богатый визуальный язык, который выражает дух, культуру и уникальность места», — сообщили кураторы проекта.

Выставка «Живописный город» продолжит свою работу в течение всего сентября. Посетить экспозицию можно в стенах Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева. Вход на выставку свободный, предварительная регистрация не требуется.