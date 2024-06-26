Выставка пейзажей из собрания Русского музея открылась в Звенигороде

Выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея» открылась 25 июня в Звенигородском манеже. Посетители смогут увидеть полотна кисти художников различных эпох и направлений.

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, сотрудничество Звенигородского музея-заповедника и Русского музея успешно продолжается — зрители увидят уже вторую выставку.

«Это пример современного, очень полезного взаимодействия большой федеральной музейной институции и регионального музея — во благо популяризации русского художественного наследия», — сказал Кузнецов.

Гости увидят более чем 40 картин великих мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди полотен представлены полотна кисти Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина и других художников.

«Выставка посвящена пейзажу, но она не обычная. Каждая картина в ней — это частичка души и художественного переживания автора. Экспозиция объединила в себе старую русскую школу и современную школу живописи конца XX и начала XXI веков», — рассказал куратор выставки Сергей Криводенченков.

Также посетителей ждут творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами. Выставка продлится до 12 января 2025 года.

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