Выставка пейзажей и натюрмортов открылась во Дворце культуры в Красногорске
Около полусотни картин кисти художника-любителя Алексея Даманского представлено в экспозиции, открывшейся во Дворце культуры Красногорска. Жители города с интересом посещают выставку своего земляка.
Полковник в отставке Алексей Даманский признался, что занятие для души нашел, только выйдя на пенсию. «Я вспомнил, как в детстве неплохо рисовал, по черчению у меня были хорошие отметки. Решил все это на практике сделать. Получилось интересное хобби», — рассказал художник-любитель.
Современная Павшинская пойма, одетая в металл, стекло и плитку, вдохновляет живописца не меньше, чем иные заповедные уголки. В пейзаже чувствуется дань известным маринистам и Ивану Шишкину, этот автор особенно любим Даманским. В серии натюрмортов автор бросает дружеский вызов Ван Гогу. Уникальным и неизменным остается русский сюжет: будь то уютная подмосковная дача или суровые просторы Севера, где художник жил несколько лет.
Заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова назвала выставку очень глубокой и трогательной.
«Видимо, воспоминания детства вошли настолько глубоко, что человек проникся этим. Я даже не могу вспомнить, кто у нас еще с такой любовью писал бы Север. Пейзажи самые разные по настроению — лиричные, грустные, декоративные, можно разглядеть любую грань», — отметила Марина Воронова.
Выставка Алексея Даманского в ДК «Подмосковье» продлится до 20 октября. Автор радушно приглашает всех желающих.
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