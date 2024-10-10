Выставка пейзажей и натюрмортов открылась во Дворце культуры в Красногорске

Около полусотни картин кисти художника-любителя Алексея Даманского представлено в экспозиции, открывшейся во Дворце культуры Красногорска. Жители города с интересом посещают выставку своего земляка.

Полковник в отставке Алексей Даманский признался, что занятие для души нашел, только выйдя на пенсию. «Я вспомнил, как в детстве неплохо рисовал, по черчению у меня были хорошие отметки. Решил все это на практике сделать. Получилось интересное хобби», — рассказал художник-любитель.

Современная Павшинская пойма, одетая в металл, стекло и плитку, вдохновляет живописца не меньше, чем иные заповедные уголки. В пейзаже чувствуется дань известным маринистам и Ивану Шишкину, этот автор особенно любим Даманским. В серии натюрмортов автор бросает дружеский вызов Ван Гогу. Уникальным и неизменным остается русский сюжет: будь то уютная подмосковная дача или суровые просторы Севера, где художник жил несколько лет.

Заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова назвала выставку очень глубокой и трогательной.