Выставка «От стежка к шедевру» открылась в Орехово-Зуеве

В Выставочном зале Орехово-Зуева распахнула свои двери выставка «От стежка к шедевру». Экспозиция приурочена к 20-летию багетной мастерской.

Выставка представляет собой собрание более 150 вышитых картин. По словам организаторов, каждая работа — это результат кропотливого труда, мастерства и фантазии, воплощенный в узорах и оригинальных сюжетах.

Особое внимание уделено оформлению работ. Каждая вышитая картина обрамлена в рамку.

«Гармоничное сочетание вышивки и багета создает неповторимый эффект и усиливает впечатление от увиденного. Выставка „От стежка к шедевру“ — это не только прекрасная возможность полюбоваться удивительным мастерством и талантом местных рукодельниц, но и мощный источник вдохновения для всех, кто неравнодушен к творчеству и рукоделию», — добавили организаторы.

Погрузиться в мир творчества можно до 21 июля.