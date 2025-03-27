Выставка оружия времен ВОВ открылась в музее детского сада «Гармония» в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

В музее детского сада «Гармония» открылась выставка «Можайск — сквозь время». Ребята увидели оружие времен Великой Отечественной войны.

Ребятам показали первые самозарядные пистолеты Коровина, взрыватели противопехотных мин, гранаты Ф-1 «Лимонка» и немецкие трофеи: пулемет и ленты к нему, винтовочные патроны к пистолету «Маузер».

«Дети задавали много вопросов, проявляя живой интерес к истории, что свидетельствует о том, как важно проводить такие занятия и формировать у подрастающего поколения патриотические ценности», — рассказала воспитатель 3 корпуса школы «Гармония» Елена Емельяненко.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Ребята также разглядели экспонаты послевоенных лет: переноски для облегчения транспортировки снарядов, армейский котелок и алюминиевые ложки с символикой СССР, пряжки от ремней советской армии.

Ранее музей «Никто не забыт, ничто не забыто» открылся в детском саду в селе Мокрое. Практика открытия исторических уголков будет продолжена в Можайском округе.

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