Выставка оружия времен ВОВ открылась в музее детского сада «Гармония» в Можайске

В музее детского сада «Гармония» открылась выставка «Можайск — сквозь время». Ребята увидели оружие времен Великой Отечественной войны.
Ребятам показали первые самозарядные пистолеты Коровина, взрыватели противопехотных мин, гранаты Ф-1 «Лимонка» и немецкие трофеи: пулемет и ленты к нему, винтовочные патроны к пистолету «Маузер».
«Дети задавали много вопросов, проявляя живой интерес к истории, что свидетельствует о том, как важно проводить такие занятия и формировать у подрастающего поколения патриотические ценности», — рассказала воспитатель 3 корпуса школы «Гармония» Елена Емельяненко.
Ребята также разглядели экспонаты послевоенных лет: переноски для облегчения транспортировки снарядов, армейский котелок и алюминиевые ложки с символикой СССР, пряжки от ремней советской армии.
Ранее музей «Никто не забыт, ничто не забыто» открылся в детском саду в селе Мокрое. Практика открытия исторических уголков будет продолжена в Можайском округе.
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