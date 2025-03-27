Выставка оружия времен ВОВ открылась в музее детского сада «Гармония» в Можайске

«Дети задавали много вопросов, проявляя живой интерес к истории, что свидетельствует о том, как важно проводить такие занятия и формировать у подрастающего поколения патриотические ценности», — рассказала воспитатель 3 корпуса школы «Гармония» Елена Емельяненко.

Ребятам показали первые самозарядные пистолеты Коровина, взрыватели противопехотных мин, гранаты Ф-1 «Лимонка» и немецкие трофеи: пулемет и ленты к нему, винтовочные патроны к пистолету «Маузер».

Ребята также разглядели экспонаты послевоенных лет: переноски для облегчения транспортировки снарядов, армейский котелок и алюминиевые ложки с символикой СССР, пряжки от ремней советской армии.

Ранее музей «Никто не забыт, ничто не забыто» открылся в детском саду в селе Мокрое. Практика открытия исторических уголков будет продолжена в Можайском округе.