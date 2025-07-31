Выставка об известных деятелях искусства открылась в библиотеке в Чехове

В городской библиотеке № 1 на улице Гагарина проходит книжно-иллюстративная экспозиция «Их именами названы улицы нашего города», посвященная истории муниципалитета и его окрестностей. Выставка состоит из трех разделов.

Первая часть посвящена биографии выдающихся личностей, в честь которых названы улицы города. Среди них известные писатели, поэты, революционеры и герои — Александр Пушкин, Сергей Есенин, Джон Рид, Юрий Гагарин и другие.

Во втором разделе расположена информация о сохранившихся зданиях на Московской улице, архитектурных особенностях, прежних владельцах. Многие дома пережили значительные исторические события, но остаются важной частью городской среды. Завершается экскурсия коллекцией краеведческой и справочной литературы о Чеховском районе.

Выставки, дискуссионные и киноклубы в библиотеках, направленные на сохранение и укрепление традиционных ценностей, — часть региональной программы «Культура Подмосковья».