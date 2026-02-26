Выставка об истории ВМФ и известном флотоводце открылась в Балашихе

Экспозиция «Доблесть российского флота» представлена в Музее Победы в Москве и подготовлена в рамках программы «Школьный музей Победы». Ее организаторами выступили ученики гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С. Г. Горшкова.

К учащимся также присоединились воспитанники одноименной гимназии № 9 в Коломне, что подчеркивает важность коллективной работы и единства в сохранении исторической памяти.

Школьные музеи двух гимназий представили редкие экспонаты: уникальные документы и фотографии из архивов, макеты боевых кораблей и подводных лодок. Среди особых раритетов — копия первого «Книги Устава морского» 1724 года, военно-морской флаг с крейсера «Октябрьская революция», а также чучело крокодила, подаренное Сергею Горшкову Фиделем Кастро в 1977 году.

Директор балашихинской гимназии Валерия Чалая отметила, что для школы представлять свои экспонаты в Музее Победы — это большая честь. Она подчеркнула, что в гимназии учатся дети военных моряков, а учителя — их жены, поэтому все в учреждении связано со славой и традициями флота.

Экспозиция будет работать до 11 марта. Ее цель — воспитание у молодежи патриотизма и уважения к истории страны.