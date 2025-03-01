Выставка об истории российского стекла открылась в музее в Дмитрове

В музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» состоялось открытие экспозиции «История российского стекла и не только…». Выставку посвятили 385-летию основания Духанинского стекольного завода и 260-летию Никольско-Бахметьевского хрустального завода.

Посетители могут увидеть более 100 исторических и современных образцов стекольных изделий из музейных и частных коллекций. Поддержку проекту оказали администрация Дмитровского муниципального округа и Центр кинофестивалей и международных программ.

«Эта выставка — еще одно подтверждение крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества с Центром. Уверен, что жители Дмитрова и гости округа по достоинству оценят экспозицию, которая подарит радость от соприкосновения с прекрасным», — отметил заместитель главы Дмитровского муниципального округа Вадим Антонов.

В 2025 году Центр реализует намного больше совместных проектов с Дмитровом, чем когда-либо прежде.

«Экспозиция, посвященная юбилеям легендарных стекольных заводов, вызовет искренний интерес у всех, кто ценит красоту и мастерство», – добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Посетить выставку можно до 13 апреля без возрастных ограничений.