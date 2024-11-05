Выставка об истории купечества открылась в доме Морозовых в Подольске

Обновленная экспозиция о подольском купечестве начала работать в музее-заповеднике «Подолье». Открытие состоялось в доме Морозовых в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Первыми посетителями выставки стали военнослужащие из части, расположенной в Толбине. В экспозиции представлены вещи, принадлежавшие семье купцов Холостовых. Среди экспонатов — большое круглое блюдо, гитара, красная скатерть, предметы из фамильного гардероба и другие вещи, которые передали в музей потомки купцов.

Заместитель директора Светлана Брикман рассказала гостям выставки об истории Холостовых и вкладе, который они внесли в развитие Подольска. Холостовы владели кожевенным заводом, который находился во дворе дома на берегу Пахры. Позднее купцы построили рядом кирпичный завод и открыли производство металлических замков для кошельков.

Потомки купцов Холостовых Дарья Заварова и Александра Мезенцева также побывали на открытии выставки.

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