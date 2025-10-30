Выставка об архитекторе Иване Жолтовском откроется в Ленинском округе 3 ноября

Выставка, посвященная известному архитектору Ивану Жолтовскому, откроется в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 3 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке представят документы и картины из архива ученика Жолтовского — архитектора и художника Николая Сукояна. Материалы музею передала его дочь, художница Вероника Сукоян. Посетители смогут увидеть чертежи, фотографии, газетные вырезки, дружеские шаржи и другие редкие экспонаты, которые помогут лучше понять, как работали советские архитекторы.

Куратор проекта, ученый секретарь музея Борис Власов отметил, что во время исследовательской работы выявили новые имена, связанные с историей создания усадьбы Горки — одного из лучших примеров неоклассики 20 века. Он подчеркнул, что благодаря трудам исследователя Марии Нащекиной удалось найти свидетельства о том, что проект усадьбы принадлежит Ивану Жолтовскому, а не Федору Шехтелю, как считалось ранее.

Во второй части выставки представят живописные работы Ивана Жолтовского, которые до этого никогда не показывали публике. Среди них — «Этюд. По мотивам Клода Лорена», «Желтый куст», «Осенний лес» и другие. Посетить выставку можно будет до февраля 2026 года.