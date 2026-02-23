Выставка о жизни полковника милиции открылась в Серпухове

В Серпухове открылась выставка памяти полковника милиции Константина Зимина, посвятившего 28 лет службе органам внутренних дел. Экспозиция, представленная 19 февраля в Музейно-выставочном центре, рассказывает о жизненном пути ветерана, который прошел путь от санитара воинской части до заместителя начальника УВД.

Константин Зимин был ярким примером того, как спорт и стремление помогать людям направляют человека на истинный путь. Именно он инициировал переименование части улицы Красноармейской в честь легендарного руководителя Серпуховского ОВД Алексея Егорова, а также открытие мемориальных досок погибшим при исполнении сотрудникам милиции. Более 10 лет Зимин возглавлял Совет ветеранов МУ МВД России «Серпуховское», а в 2016 году при его активном участии открылся Музей органов внутренних дел, где он лично проводил экскурсии, передавая молодежи кодекс чести защитника порядка.

На торжественном открытии выставки собрались руководители и личный состав УМВД России «Серпуховское», члены Совета ветеранов и Общественного совета при Управлении, дети и внуки, друзья и все, кто был знаком с главным героем экспозиции.

Посмотреть выставку (6+) можно бесплатно до 3 марта.