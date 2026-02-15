Выставка о жизни и творчестве Николая Голованова откроется в музее-заповеднике Чайковского

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского начала работу выставка, посвященная жизни и творчеству Николая Семеновича Голованова — дирижера, пианиста, композитора и педагога. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что экспозиция организована для сохранения наследия великого музыканта и народного артиста СССР.

На выставке представлены уникальные архивные материалы, фотографии, документы и записи. Посетители смогут узнать о жизни и работе Голованова, его вкладе в сохранение музыкального наследия России, а также о его супруге — оперной певице Антонине Васильевне Неждановой.

Пара активно поддерживала Дом-музей П. И. Чайковского, проводя благотворительные концерты в трудные для страны времена. В 1942 году Голованов возродил увертюру «1812 год» П. И. Чайковского в своей редакции. Особое внимание уделено их выступлению в 1943 году в Доме-музее Чайковского, когда они отметили 50-летие со дня кончины великого композитора.

Также на выставке рассказывается об организации Николаем Головановым совместно с Константином Станиславским Оперной студии Большого театра, которая впоследствии трансформировалась в Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Выставка будет открыта до 31 марта. Более подробную информацию можно найти на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского: https://tchaikovsky.house/exhibition/nikolaj-semenovich-golovanov/.