Выставка о женском рукоделии в СССР открылась в Коломне

В коломенском Музее моды представили выставку «Вышивала, украшала и дарила», посвященную женскому рукоделию советского периода. Экспозицию подготовила коллекционер и исследователь Евгения Рябцева.

Выставка показывает, что вышивка в СССР была не просто хобби, а подлинным искусством и способом украсить быт. Посетители увидят подлинную ручную вышивку советского периода — от изящных миниатюр до масштабных декоративных панно.

Также в экспозиции представлены схемы из популярных журналов, советские книги-инструкции и фотографии из личных архивов, запечатлевшие процесс творчества. Особое место занимает уникальная коллекция от бренда «Платье с историей».

Автор выставки Евгения Рябцева уже более пяти лет увлеченно собирает и изучает предметы женского рукоделия советского периода. Выставка будет работать по адресу: улица Лажечникова, дом 13. Вход свободный.