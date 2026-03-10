Выставка о женщинах-ученых открылась в Черноголовке

Международный женский день в наукограде отметили событием, выходящим за рамки привычных поздравлений. В арт-пространстве «Восход» состоялся вернисаж, посвященный тем, кто ежедневно двигает вперед границы познания.

Экспозиция «Шипы и розы: тернистый путь женщин в науке» стала попыткой показать человеческие судьбы, стоящие за строчками научных статей. Центральное место на выставке занимают восемь портретов женщин-ученых Черноголовки. Однако организаторы пошли дальше классического формата: каждый портрет снабжен QR-кодом. С помощью смартфона посетители могут активировать аудиогид, в котором героини сами рассказывают о своем пути.

«Это создает удивительный эффект присутствия — исследовательницы делятся своими историями от первого лица, превращая осмотр выставки в личный диалог. Открытие сопровождалось живой дискуссией. Старший научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН Елена Мартьянова вместе с пятью приглашенными учеными обсудила эволюцию роли женщины в научном сообществе», — поделились организаторы.

Гости узнали, как менялось отношение к женщинам-исследователям со времен первых советских НИИ до наших дней, с какими сомнениями и сложностями сталкиваются молодые аспирантки, а также какие открытия и триумфы дарит работа в современной науке.

Ученые рассказали о своем выборе профессии и поделились забавными случаями из лабораторной жизни, которые обычно остаются «за кадром» официальных отчетов. Экспозиция знакомит с представительницами разных поколений и направлений: от физики твердого тела до химии ферментов и исследований мантии Земли. Выставка будет открыта для всех желающих до 21 марта.