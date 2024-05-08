Выставка о ветеранах стройкомплекса открылась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 11:52 Выставка о ветеранах стройкомплекса открылась в Подмосковье Пресс-служба Минстроя МО

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В Минстрое Подмосковья открылась выставка, посвященная ветеранам строительного комплекса. Здесь можно увидеть фотографии, награды и благодарности трудовым коллективам и отдельным специалистам отрасли.

В экспозиции представлены фотографии строителей и профессиональных династий, ведомственные награды и благодарности, истории успехов Подмосковных строителей.

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Одной их тех, чьи заслуги представили в экспозиции, стала Роза Солетовна Поверинова. Она родилась в 1940 году и после окончания школы пошла работать штукатуром. Потом освоила профессию плиточника и получила четвертый разряд. За достигнутые высокие показатели в работе занесена в Книгу почета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки. экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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