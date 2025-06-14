Выставка о творчестве балерины Майи Плисецкой открылась в Химках

Тематические фотовыставки «Плисецкая: полюс магии», «Запах Родины моей» и «Маяки России» открылись в комплексе «Артишок». Гости совершат виртуальное путешествие в отдаленные уголки страны и познакомятся с творчеством великой балерины Майи Плисецкой.

На выставке «Плисецкая: полюс магии» представлены композиции с афишами балетов и фотографиями балерины. Посетители увидят ее художественные образы и фрагменты с выступления. Открытие приурочили к 100-летию со дня ее рождения. Сотрудники «Артишока» подготовили проект совместно с представителями «Государственным центральным театральным музеем имени Алексея Бахрушина».

На выставке «Запах Родины моей представлены 15 красочных фотографий — уютные локации и пейзажи, а также предметы русской культуры. Гости смогут не только увидеть, но и почувствовать запах каждой композиции. Здесь можно услышать запах моря, вдохнуть аромат брусники и лавандовых полей, ощутить запах домашней выпечки.