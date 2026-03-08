Выставка о подвигах женщин в годы войны открылась в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открылась экспозиция, посвященная подвигам женщин в годы Великой Отечественной войны. Выставка призвана напомнить о силе духа и самоотверженности героинь, которые приближали Победу на фронте и в тылу.

В торжественном открытии приняла участие депутат городского округа Химки Инна Монастырская. Посетители выставки увидели уникальные оцифрованные фотографии, запечатлевшие незаменимую помощь женщин в военный период. Каждый снимок — свидетельство мужества, стойкости и невероятной силы духа.

Экспозиция стала не только знаком уважения к героям прошлого, но и важным напоминанием о том, какой ценой было завоевано мирное небо.

Увидеть выставку можно до 15 марта ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Вход свободный. Выставочный комплекс «Артишок» располагается по адресу: Ленинский проспект, парк Толстого.