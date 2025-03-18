Выставка о подвигах 3-й Московской стрелковой дивизии открылась в Воскресенске

В Воскресенске открылась фотовыставка, посвященная подвигам бойцов и командиров 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии. Солдаты подразделения участвовали в битве за Москву во время Великой Отечественной войны.

Выставка организована к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие прошло во Дворце культуры «Химик».

Автономная некоммерческая организация «Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны» подготовила экспозицию во главе с автором-составителем Александром Драхлером — учителем истории и обществознания в московской школе № 293 имени А. Т. Твардовского. Материалы, которые представлены на выставке, собраны в процессе многолетней работы исследовательской группы учеников образовательного учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.