Выставка о небе и авиации открылась в Жуковском

В Демонстрационном центре Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Николая Жуковского состоялось открытие фотовыставки «Влюбленные в небо», представляющей уникальный взгляд на жизнь города, тесно связанного с авиацией, воздухом и полетами. Экспозиция, организованная при участии клуба любителей фотографии «ДВОР», объединила работы фотографов, запечатлевших красоту жуковского неба и повседневную жизнь наукограда.

На выставке представлено 43 фотографии, созданные 18 авторами, каждый из которых по-своему отразил атмосферу Жуковского.

«Здесь представлено несколько моих работ. Одна из них была сделана в августе 2019 года, в тот момент, когда началась транспортировка самолета ТУ-144 к Туполевскому шоссе, где сегодня он и стоит в качестве памятника», — поделилась участница клуба и сотрудник Демонстрационного центра ЦАГИ Елена Магаляс.

Данная фотовыставка будет открыта до 31 мая.