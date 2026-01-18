Выставка о легендарном летчике открылась в Коломне

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В Музее боевой славы начала работу экспозиция, посвященная 115-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Василия Зайцева. Посетители уже смогли увидеть личные вещи и архивные документы героя.

Василий Зайцев родился в Коломне и стал одним из самых результативных летчиков-истребителей Великой Отечественной войны. На его счету 53 сбитых вражеских самолета. Летчик совершил 427 боевых вылетов и провел 163 воздушных боя, не проиграв ни одного.

Среди экспонатов — летный плащ и китель Зайцева, а также уникальные документы.

«Экспозиция показывает нашего земляка не только как героя, но и как живого человека — с характером, убеждениями и честью», — отметили организаторы выставки.

После войны Зайцев вернулся в Коломну и возглавил местный аэроклуб. Он и его сослуживцы стали прототипами героев фильма Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“».

Память о герое живет в Коломне: его именем названы улица и сквер, установлен памятник. Василий Зайцев скончался в 1961 году и похоронен на городском кладбище.

Выставка «Небо, покоренное отвагой» будет работать до 8 марта 2026 года по адресу: Коломна, ул. Непобедимого, д. 1.