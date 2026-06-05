Выставка о культуре России открылась в Серпухове

Каждая картина пропитана теплом и любовью к родной стране, ее культуре и традициям. Художник уделяет особое внимание деталям: богатые узоры павловопосадских платков, летящие ленточки на девичьих косах, блеск игрушек на новогодней елке, заснеженные гроздья рябины — все это можно рассматривать бесконечно.

Олег Жидков учился в Губернском колледже, когда там только открыли художественное направление. На открытие выставки пришли директор учреждения Александр Лысиков, преподаватели, родственники, друзья и поклонники. Тематику экспозиции дополнило выступление этностудии «Соборка». При входе в зал встречает полотно «Над родным простором. Серпухов», написанное специально к выставке всего за месяц. Но не только родные просторы вдохновляют художника: в его копилке есть картины в индустриальном стиле, в том числе «Платформа „Северный полюс“» с изображением рабочих — участников одного из крупнейших научно-исследовательских проектов. Работы серпуховича выставлялись на разных площадках, в том числе в Третьяковской галерее. В Серпуховском музее персональная экспозиция Олега Жидкова состоялась впервые. Выставка будет работать до 28 июня. Возрастное ограничение: 0+.