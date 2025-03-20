Выставка о героизме участников СВО открылась в сквере имени Ленина в Коломне

В Коломне в сквере имени Ленина открылась выставка под открытым небом «Герои и подвиги». Экспозицию разместили по инициативе местного отделения Российского военно-исторического общества.

Экспозиция рассказывает о жизни и воинском героизме солдат и офицеров специальной военной операции, которым присвоили высшее звание.

«Среди государственных наград звание Героя Российской Федерации занимает особое место. Лишь люди, совершившие настоящий подвиг перед лицом Отечества, могут быть удостоены Золотой Звезды. В России это высшее звание получили 1417 человек. 11 Героев России — наши земляки», — открывая выставку, отметила заместитель главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева.

В экспозиции есть изображение военнослужащего из Коломны, выпускника Михайловского военного артиллерийского университета, уроженца Дагестана Исрафила Магомедова. Среди почетных гостей на торжественной церемонии открытия была его сестра Гюльзаман Магомедова.

Экспонаты из цикла «Герои и подвиги» уже представили в Москве, Чите, Барнауле, Самаре, Челябинске, Ульяновске, Благовещенске, Краснодаре, Донецке и других городах. В Подмосковье выставку представляют впервые по инициативе местного отделения Российского военно-исторического общества.

Посетить ее может любой желающий в сквере имени Ленина до конца апреля.