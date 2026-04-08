Выставка о дворянском воспитании открылась в музее-заповеднике А. С. Пушкина

В Музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах начала работу выставка «Дворянское воспитание: обычаи и традиции». На выставке представлены подлинные предметы из рода Шереметевых XIX века, всего около 50 экспонатов. Посетители могут узнать, как проходило обучение в то время, что считалось важным и почему так бережно относились к личным альбомам и дневникам.

Заместитель директора по научной работе Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Владимир Сизов рассказал: «Эта выставка из музея Остафьево, она посвящена детскому дворянскому воспитанию. И это не случайно: в Захарово прошло детство юного Александра Сергеевича, он посещал Вяземы. Часть этого дворянского воспитания он получил именно в наших местах».

На выставке также представлена информация о библиотеке князя Голицына, где Пушкин часто проводил время. Фонд библиотеки в XIX веке насчитывал 25 тысяч экземпляров, включая редкие издания. Сейчас книги хранятся на полках высоких шкафов, но взять их в руки нельзя, так как они очень хрупкие. Поэтому было принято решение оцифровать часть изданий и сделать интерактивный экран, чтобы посетители могли полистать редкие сборники.

Выставка будет работать до 7 июня. Возрастных ограничений нет.