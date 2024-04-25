Выставка «Новые герои Подмосковья» пройдет в 17 округах | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:50 Выставка «Новые герои Подмосковья» пройдет в 17 округах Антон Чернов

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Художественная выставка «Новые герои Подмосковья» открылась в Московской области. Работы экспозиции посвящены участникам СВО. Выставка передвижная — она пройдет в 17 округах.

Церемония открытия прошла с участием авторов работ, депутатов и кураторов проекта. Художникам и координаторам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

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«Желаю всем в преддверии предстоящих праздников жизненных сил, здоровья, благополучия и, конечно, успехов во всем», — прокомментировала первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Для посетителей провели экскурсию, рассказав про 35 работ художников. Все картины отражают подвиги героев. Среди них — уроженец Коломны Дмитрий Федулов. По словам самого художника, в бою на подконтрольной территории врага капитан Федулов получил два ранения. Он остался прикрывать отход, жертвуя собой и позволяя сослуживцам спастись.

«Я знал его лично, хороший парень. Воевал он совсем недолго, но меня впечатлила история», — отметил Виктор Петров.

После завершения выставки портреты погибших участников СВО передадут их семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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