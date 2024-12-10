Выставка новогодних инсталляций откроется в Воскресенске 15 декабря

Жителей Воскресенска пригласили посетить парк усадьбы Кривякино 15 декабря. Там откроется VI новогодний арт-фестиваль «Чудные елки». Для гостей подготовили праздничную программу и выставку инсталляций.

У жителей Воскресенска появилась возможность оценить работы талантливых художников и дизайнеров, которые создали уникальные арт-елки.

Также будет работать ярмарка новогодних сувениров, на которой можно приобрести подарок для близких, выставка детских рисунков, всех угостят ароматным чаем с баранками, проведут экскурсию по экспозиции арт-фестиваля, научат создавать елочные игрушки из фетра. В конце зрители увидят концерт фольклорного театра «Вечерка». Там же подведут итоги конкурса и узнают, какая елка стала самой оригинальной и красивой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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