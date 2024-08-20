Выставка нецифровых фотографий началась в краеведческом музее в Пущине

Выставка «Рентген для альтернативы» открылась в Пущинском музее экологии и краеведения. В экспозиции представлены нецифровые фотографии, выполненные по редкой технологии переноса изображения с помощью рентгеновской пленки.

Автор выставки — участник Серпуховского фотоклуба и Союза фотохудожников России Анатолий Павлов. Идея его проекта заключается в фотографическом переносе увеличенного изображения с маленьких пленочных негативов на акварельную бумагу с помощью рентгеновской пленки. Анатолий реализует каждый из этапов этой кропотливой работы самостоятельно.

На выходе получается фотоснимок, похожий на рисунок. Такие изображения на акварельной бумаге и промежуточные изображения на рентгеновской пленке и представлены на выставке в Пущинском музее. Автор запечатлел городские и сельские пейзажи, архитектуру, природу и технику.

Все желающие смогли встретиться с Анатолием Павловым лично 17 августа. Участники занятия с мастером обсудить новые работы и изучили процесс создания нецифровых фото. Экспозиция будет работать до 31 августа.

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