Выставка народной игрушки началась в конструкторском бюро в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Выставку на территории машиностроительного конструкторского бюро «Искра» приурочили ко Дню народной игрушки. Свыше 50 изделий ручной работы для экспозиции предоставили сотрудники предприятия.

Работники «Искры» создали тематические игрушки, куклы, вышитые картины и вязанные изделия.

«Творческое мышление позволяет сотрудникам генерировать новые идеи, которые могут стать основой для инноваций в компании. Приятно, что на предприятии занимаются таким благим делом», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что выставка народной игрушки стала частью масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историю создания праздника работникам предприятия рассказал заместитель директора машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Александр Мазуров.

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