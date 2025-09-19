Выставка народного художника Евгения Куманькова открылась в Чехове

В музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» открылась выставка, посвященная 105-летию со дня рождения народного художника РСФСР Евгения Куманькова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке можно увидеть сценографические работы художника из фондов музея-заповедника Чехова «Мелихово», а также картины из цикла «Старая Москва» из собрания Государственного музея Пушкина.

Более полувека Куманьков писал виды старых и новых московских улиц и переулков. Он стремился сохранить на полотнах облик города, выбирая особые ракурсы и пейзажи, которые отражали его представление об истории и времени. Евгений Иванович был известным художником-графиком и театральным художником, 25 лет занимал должность главного художника Малого театра, создавал декорации и костюмы для многих постановок. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, ГМИИ имени Пушкина, а также в частных коллекциях по всему миру — от США и Великобритании до Японии и Венесуэлы.

Выставка будет открыта до 30 ноября.