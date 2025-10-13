Выставка начинающих репортеров открылась в Зарайске

Экспозиция представила вниманию зрителей лучшие кадры учеников и выпускников студии «Репортер». Как подчеркнули сами студенты, каждая работа обладала особой эмоциональностью и передала тепло и привязанность авторов к своей малой родине. Экскурсию по выставочному залу провел руководитель творческой мастерской Сергей Петрухин. Гости услышали истории создания каждой фотографии, узнали о первых шагах студийцев в мире искусства, а также познакомились с историей самой студии «Репортер».

«Посещение выставки оказалось чрезвычайно полезным и познавательным для будущих агрономов и механизаторов. Они смогли почерпнуть важные знания о принципах построения удачного кадра, тонкостях выбора ракурсов и грамотного использования техники. Но самое главное — ребята ощутили вдохновение и желание попробовать себя в искусстве фотографии», — сообщил куратор студентов.