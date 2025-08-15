Выставка на морскую тематику откроется в художественном музее Серпухова
В Серпуховском историко-художественном музее 17 августа откроется персональная выставка капитана, фотографа, кинематографиста и философа Георгия Тудоси. Об этом рассказали в подмосковном Минкульте.
Работы мастера — это не просто живописные виды моря. Через фотографии Георгий Тудоси передает собственный опыт. Он рассказывает зрителям, как вода воспитывает характер, закаляет волю и помогает увидеть мир другими глазами.
Посетителей ждет уникальное событие — своеобразная версия морской регаты, воплощенная в виде настольной игры, разработанной совместно Георгием Тудоси и Евгенией Комаровой. Участники погрузятся в атмосферу настоящей морской экспедиции: следуют законы навигации, освоят терминологию и тактики и попытаются побороть стихию. Самых лучших капитанов наградят памятными призами от организаторов.
Также на открытии сам автор экспозиции поделится захватывающими историями из путешествий и съемочных экспедиций.
Начало мероприятия в 15:00. Телефон для справок: +7 (985) 641-07-40.
Выставка продлится до 14 сентября. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте Серпуховского историко-художественного музея. Возрастное ограничение 16+.