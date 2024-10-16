Выставка монет и купюр состоится в музее в Ленинском округе 4 ноября

Необычная экспозиция откроется на базе музея-заповедника «Горки Ленинские» в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Выставка будет посвящена денежным знакам и их истории и продлится только один день, 4 ноября.

Посетители музея увидят связанные мастерами из Оренбурга деньги времен Гражданской войны, монеты образца 1923 года, которые изготовили народные умельцы из Хохломы, монеты 1961–1991 годов, выполненные в Гжели и Жостово. На выставке также представлены сделанные в Палехе купюры 1947 года, которые похожи на деньги Российской империи конца XIX-начала XX веков по стилю оформления, и собранные из смальты, стекла и полудрагоценных камней денежные знаки после реформы 1961 года.

Автор экспозиции Вадим Федорец напоминает гостям музея историю России с помощью монет и купюр, каждая из которых соответствует какому-либо событию. Известные мастера народных промыслов и декоративно-прикладного искусства находили для выражения истории интересное художественное решение. Банкноты оформлены в стиле, который отличал ту или и иную эпоху. При этом настоящих денег на выставке представлено не будет.

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