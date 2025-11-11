Выставка молодых художников открылась в Серпухове

В Музейно-выставочном центре Серпухова открылась экспозиция «Диалог Талантов». Здесь представлены работы молодых художников — Кирилла и Вероники Петрухиных.

Путь Кирилла и Вероники в мир искусства начался в стенах детской школы искусств. Именно там, под руководством педагога Гуськовой, были заложены основы их мастерства.

«Благодаря наставничеству и собственному таланту, они сумели не только раскрыть свой потенциал, но и быстро завоевать признание, о чем свидетельствуют многочисленные победы на престижных художественных конкурсах», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Выставка вошла в программу проекта «Розовая стена». Этот проект служит платформой для открытия новых имен в современном искусстве и демонстрации неординарных художественных решений, расширяя границы восприятия и вдохновляя зрителей.

По словам организаторов, каждый зал экспозиции приглашает зрителя перелистать страницы совместного творческого дневника художников. Здесь можно проследить эволюцию их стиля: от первых проб и экспериментов, до продуманных композиций.

Вход на выставку свободный.