Выставка моделей военной техники к 80-летию Победы открылась в Ногинске

В экспозиции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, представили более 80 работ. Их выполнили воспитанниками клуба военного моделирования Богородского городского округа.

Музей моделей военной техники и миниатюр в Богородском округе открыли еще в 2015 году. Тогда же сотрудники музея получили премию губернатора, которую использовали на покупку новых экспонатов. За 10 лет коллекция значительно пополнилась, а в 2023 году открыли кружок, где дети стали обучаться моделированию.

Также в рамках выставки проходит конкурс юных моделистов, в нем принимают участие и мальчики, и девочки. В составе жюри — победитель состязаний прошлого года Михаил Павлов.

«В 2024 году в Богородском округе состоялся первый конкурс главы, а в этом году стартовал второй. Победителей в 12 номинациях наградят 25 апреля», — отметил преподаватель кружка военной техники Сергей Козлов.

Выставку организовали при поддержке главы Богородского округа Игоря Сухина и Управления образования администрации округа.