Выставка местных художников открылась в Луховицах

Пленэр «Земля Луховицкая — 2025» собрал 12 художников. Помимо Виктора Петрова, в пленэре приняли участие местные художники: Валерий Деев, Иван Руднев, Софья Колоухина, Снежана Маркина, Николай Ерастов и Сергей Романов. Также приехали художники из Коломны — Аина Мирамедова и Александр Смирнов, и московские живописцы — Сергей Филитов, Евгений Моисеев и Николай Шалаев. В течение недели художники работали на пленэре, выезжая в самые живописные уголки округа: в Берхино, Дединово, Перевицкий Торжок, Власьево и Спас-Дощатый.

«Мы работали с полной самоотдачей. Таких пленэров в Луховицах прошло уже более 20, и с каждым разом художники проявляют к этому событию все больший интерес», — сообщил Виктор Петров.

В экспозицию выставки вошло более 100 картин, созданных участниками пленэра. Наибольшее количество работ — 18 полотен — представил Сергей Филитов. Выставка будет работать до конца сентября по адресу: Луховицы, улица Горького, дом 3а.