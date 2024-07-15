Выставка картин местных художников откроется в Химках ко Дню города

Выставка полотен местных авторов пройдет в музейно-выставочном комплексе Артишок в Химках. Она будет посвящена 85-летию округа.

Инициатива проведения выставки принадлежит руководителю отделения «Активного долголетия» в Химках. Организаторы представят работы жителей серебряного возраста. Все желающие смогут насладиться картинами, посвященными Дню города.

«Музейно-выставочный комплекс „Артишок“ — излюбленное место отдыха жителей и гостей Химок. Только с начала летнего сезона его посетили более двух тысяч человек. Ежедневно здесь проходят мероприятия для детей и взрослых», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Открытие выставки запланировано на первые дни августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».