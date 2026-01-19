Выставка местной художницы пройдет в Зарайске

Культурная жизнь Зарайска пополнится значимым событием: в залах Центральной библиотеки готовится к открытию персональная экспозиция местной художницы Елены Корешковой. Выставка призвана познакомить жителей и гостей округа с многогранным творчеством мастера.

Представленные работы — это результат многолетних творческих поисков автора. Экспозиция позволит посетителям совершить путешествие по особому художественному миру, который Елена Корешкова выстраивает на своих полотнах. Как отмечают сотрудники библиотеки, город с его богатой историей является главным источником вдохновения для художницы.

«Каждое ее полотно — это доверительный разговор с родными местами. Она обладает редким даром: видеть то, что доступно каждому, но выражать это в формах и красках так, как может только истинный мастер. Это живой диалог со зрителем, который захватывает внимание с самой первой секунды», — отметили организаторы.