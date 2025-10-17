Выставка местной художницы открылась в Жуковском

В стенах Дома ученых Центрального аэрогидродинамического института состоялось открытие персональной выставки «Под небом голубым» жуковской художницы Екатерины Штуц. На открытии выставки присутствовал глава городского округа Жуковский Андроник Пак, который познакомился с Екатериной Штуц и ее творчеством.

Глава округа отметил, что работы художницы наполнены искренностью, теплом и любовью к округу. Особое внимание на выставке было уделено картинам, изображающим городские пейзажи и архитектурные ансамбли Жуковского.

«На полотнах оживают знакомые улицы, скверы и здания, представая перед зрителями в новом свете и вызывая чувство гордости за свой город. Посетители выставки с восторгом отзывались о работах Екатерины Штуц, отмечая ее умение передавать атмосферу, создавать яркие и запоминающиеся образы и находить красоту в обыденных вещах. Многие подчеркивали, что творчество художницы несет в себе позитивный заряд, дарит радость и вдохновляет на новые свершения», — сообщили организаторы выставки.

Екатерина является членом Союза художников России и Международного художественного Фонда, участвует в различных международных выставках. Ее работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.