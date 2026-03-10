Выставка местной художницы открылась в Лыткарине

В Лыткарине весна началась не только на улицах, но и в выставочных залах. Центральная модельная библиотека стала площадкой для открытия персональной выставки местной художницы Елены Евдокимовой.

Экспозиция «Дыхание весны» приглашает зрителей погрузиться в мир гармонии и эстетики повседневности. Работы мастера расположились в арт-пространстве «БОА». Художница на этот раз решила представить зрителям своеобразную ретроспективу — подборку своих ранних произведений.

«Выставка „Дыхание весны“ — это не просто собрание полотен, а „дневник“ автора. В каждой картине читается умение художницы находить возвышенное в самом простом: в игре света на занавесках, в случайном взгляде или весеннем цветке. Елена Евдокимова делится со зрителем очень личным, почти осязаемым ощущением обновления природы и души. Ее стиль — тонкий, искренний и глубоко эмоциональный — находит отклик у каждого, кто соскучился по теплу и свету», — отметили организаторы.

Также они подчеркнули, что выставка носит семейный характер: она будет понятна и интересна как взрослым ценителям живописи, так и детям в возрасте от шести лет. Выставка проходит по адресу: улица Ленина, дом № 23А, Центральная модельная библиотека. Вход свободный.