Выставка местной художницы откроется в Раменском

Округ готовится к встрече с искусством, которое стирает грани между традицией и современностью. 11 марта в Туристско-информационном центре по адресу: улица Михалевича, дом № 3, откроет свои двери выставка «Цифровой скетчбук».

Ее автор — Анастасия Никулина, художник-иллюстратор и преподаватель школы-студии «Моя палитра», представляет на суд зрителей свой первый персональный проект, обещающий стать настоящим открытием.

«Цифровой скетчбук» — это не просто экспозиция, а путешествие по творческому пути художника. Анастасия Никулина предлагает зрителю взглянуть на искусство под новым углом, показав, как глубокие знания классического рисунка и живописи формируют основу для современных цифровых техник. На выставке будут представлены две серии работ: классическое наследие и цифровые инновации.

«Экспозиция позволит проследить уникальную трансформацию: как изучение академических основ влияет на композицию, цвет и стиль цифровых работ, и как современные технологии обогащают классическое понимание искусства. Это шанс увидеть, как рождается авторский стиль, проходя путь от первых штрихов карандашом до мельчайших пикселей. Торжественное открытие выставки начнется в 16:30», — сообщили организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Выставка будет открыта для посещения до 31 марта.