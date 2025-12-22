Выставка местного художника открылась в Пушкино

Городская картинная галерея Красноармейска превратилась в центр притяжения для любителей искусства. Здесь состоялось открытие персональной экспозиции живописца Константина Мирошника.

Выставка «Русское счастье» обещает стать одним из самых ярких культурных событий зимы.

«Имя Константина Мирошника хорошо знакомо международному арт-сообществу. Выпускник академии Ильи Глазунова и почетный член международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, давно завоевал признание далеко за пределами родины. Его полотна выставлялись в крупнейших галереях Вены, Нью-Йорка и Москвы. Теперь возможность прикоснуться к его творчеству появилась и у жителей Красноармейска», — сообщили организаторы.

Константин Мирошник встретил первых посетителей песнями под гитару. После музыкального вступления художник лично провел экскурсию по экспозиции, рассказав историю создания своих полотен.

В экспозиции представлено более 20 полотен, выполненных в стиле классического реализма: пейзажи, портреты и натюрморты.

Центральное место в коллекции занимает полотно, давшее название выставке — «Русское счастье». На нем запечатлен улыбающийся дедушка с букетом лесной ежевики в руках. Эта работа была удостоена Гран-при на международной выставке в Турции.

Посетить выставку можно до 31 января включительно ежедневно с 10:00 до 18:00.