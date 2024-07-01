Выставка, мастер-класс и концерт прошли в Воскресенске в День молодежи

День молодежи отметили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. В этот день здесь прошли выставка, концерт и различные мастер-классы.

Работы местных художников представили на фотовыставке #МыМолодежьВоскресенска. Также в рамках праздника прошел мастер-класс по изготовлению браслета, концерт «Поешь, молодежь?» и интерактивные программы от «Совета первых» местного объединения «Движение первых». Кроме того, на протяжении всего дня работала арт-зона «Это увлечение».

Каждый гость парка мог заняться йогой, помедитировать и отдохнуть в лаунж-зоне от YOGA VSK. Участникам программы «Я в тренде» рассказали о современных технологиях и тенденциях в IT-сфере.