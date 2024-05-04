Выставка макетов-диорам открылась в Звенигороде к 9 Мая | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 22:33 Выставка макетов-диорам открылась в Звенигороде к 9 Мая Источник фото: Хавива Фонина

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Выставка рисунков и поделок открылась в Первой школе имени Михаила Пронина в Звенигороде. Ее приурочили к военно-патриотической акции «Салют Победе».

Как рассказала педагог-организатор Елена Ксенофонтова, юным мастерам-школьникам младших классов с удовольствием помогали их родители.

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«Символы Победы передаются из одного города в другой. В этом году акция посвящена Городу-герою Москве, а символами Победы стали знамя Победы, медаль „За оборону Москвы“ и шапка-ушанка, так как оборона столицы пришлась большей частью на зимнее время», — пояснила Ксенофонтова.

Она добавила, что ребята рисовали картины акварелью, а для поделок использовали пластилин, пластмассу, ветки и сухую траву, а также картонные коробки, спички и полиэтиленовые пакеты.

Школьники очень старались, чтобы их макеты — танки, блиндажи, землянки выглядели реалистично. Итоги конкурса подведут после Дня Победы.

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